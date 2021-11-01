Ожидается, что новый палубный самолет для авианосцев США начнет заменять Super Hornet в 2030-х годах. Предполагается, что он будет иметь заметно повышенные скорость и дальность действия, чтобы противостоять Китаю и России. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Одна из нескольких программ создания истребителей шестого поколения, реализуемых в Соединенных Штатах, заключается в замене боевых самолетов Boeing F/A-18E Super Hornet ВМС США, которые в настоящее время действуют с суперавианосцев классов Nimitz и Gerald Ford.

F-18, который на данный момент находится на этапе завершения его производства, является относительно недорогой заменой разнообразному парку более тяжелых самолетов, использовавшихся в годы «холодной войны». Ожидается, что его замена будет более амбициозной, высокопроизводительной конструкцией, отражающей возвращение к противостоянию «великих держав», которое требует более мощных самолетов, как это было и в период «холодной войны».

Предполагается, что новый самолет, получивший пока что лишь обозначение F/A-XX, начнет заменять «Супер Хорнеты» в 2030-х годах и, по заверениям ВМС США, будет иметь большую дальность действия и более высокую скорость, чем F/A-18E, а также способность развертывать вооружения нового поколения. В качестве истребителя шестого поколения он также будет делать упор на сетецентрическую войну и интеграцию с беспилотными летательными аппаратами.

Как и в случае с F/A-18E, который стал основой преобразования в реактивный самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, F/A-XX, как ожидается, также будет иметь особые конфигурации для РЭБ.

Основным недостатком Super Hornet долгое время была его скромная дальность полета не только по сравнению с иностранными истребителями, такими как китайские J-20, J-16 и J-15 или российский Су-30, но и по сравнению с его предшественниками эпохи «холодной войны», такими как F-14 и A-6. Действительно, переход от F-14 к F/A-18E резко сократил зону влияния американских авианосных групп на 77 процентов в первую очередь из-за уменьшения дальности полета более новых истребителей, преимуществом которых была лишь их гораздо меньшая эксплуатационная стоимость.

Это препятствовало способности американской авианосной ударной группы эффективно действовать, особенно в связи с усовершенствованием дальнобойного противокорабельного оружия противников – России, Китая и Северной Кореи. Ожидается, что F/A-XX будет иметь очень большую дальность, как у F-14 и A-6, что позволит ему действовать в значительном удалении от авианосных групп и тем самым снизить риск для надводных боевых кораблей.

Разработки новой концепции ведутся как минимум с 2012 года и в только что выпущенном документе появился официальный рендер в низком разрешении, показывающий силуэт будущего самолета. Как неоднократно указывалось, в новом поколении истребителей будет гораздо меньше внимания уделяться малозаметности, а большее значение будет придано радиоэлектронной борьбе и поддержке беспилотных самолетов, чтобы сохранять жизнеспособность в очень конфликтном воздушном пространстве.

Обнародованные планы в отношении нового истребителя вступают в силу в момент, когда в Китае совершил свой дебютный полет первый авианосный истребитель пятого поколения.