Серпуховские власти отказались от приобретения особого арт-объекта, который планировалось установить на площади Ленина. На его создание должны были потратить 9 миллионов 600 тысяч рублей.

Данная информация была обнаружена на сайте государственных закупок. Отмечается, что этот объект представлял собой видеопортал, который должен был связать между собой два города: Серпухов и Красногорск. Соответствующие торги собирались начать уже 15 ноября текущего года.

Однако, по неизвестным пока причинам, руководитель комитета, занимающегося благоустройством города, решил отменить заказ и не проводить аукцион. Журналисты отмечают, что данный видеопортал должен был представлять собой кругообразный объект, в середине которого располагается огромный экран.