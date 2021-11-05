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Серпуховские власти отказались от приобретения особого арт-объекта, который планировалось установить на площади Ленина. На его создание должны были потратить 9 миллионов 600 тысяч рублей.

Данная информация была обнаружена на сайте государственных закупок. Отмечается, что этот объект представлял собой видеопортал, который должен был связать между собой два города: Серпухов и Красногорск. Соответствующие торги собирались начать уже 15 ноября текущего года.

Однако, по неизвестным пока причинам, руководитель комитета, занимающегося благоустройством города, решил отменить заказ и не проводить аукцион. Журналисты отмечают, что данный видеопортал должен был представлять собой кругообразный объект, в середине которого располагается огромный экран.

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