Представители туристического портала Visit Finland опубликовали информацию о том, что все грядущие мероприятия, которые пройдут в столице Финляндии, будут соответствовать современным принципам экологии.

Отмечается, что в ходе семинаров, слушаний и прочих мероприятий, организованных столичными властями, будут подавать только рыбу, пойманную при соблюдении этических норм, и овощи. На чае, фруктах, овощах и кофе будет наклеен знак «Fairtrade», указывающий на то, что эта продукция принадлежит социально ответственным компаниям.

На подобных мероприятиях также запретят пользоваться пластиковой посудой, предназначенной для однократного применения, и приносить воду в пластмассовых бутылках. Напитки планируется подавать в специальных сосудах. Гостям придется заранее предупреждать организаторов о желании побывать на данных событиях.