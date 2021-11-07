читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информационном агентстве Funke отметили, что немецкий кабмин оценил урон, нанесенный стране летними наводнениями. Данная сумма составила 29 миллиардов 200 миллионов евро.

Власти ФРГ уже направили заявление на выделение финансовых средств из Фонда солидарности Евросоюза. В этом документе была указана соответствующая сумма. В результате данный природный катаклизм нанес гораздо больший ущерб, чем наводнения, случившиеся 8 и 19 лет назад.

При этом наибольший урон эта катастрофа нанесла федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В СМИ напоминают, что в середине июля в юго-западной и западной частях Германии начались проливные ливни, ставшие причиной сильных наводнений. Дожди привели к выходу из берегов многих рек. Этот катаклизм привел к гибели более 180 человек.

Вам может понравиться

Тысячам сотрудников разведки США грозит увольнение из-за отказа от вакцинации

В информагентстве Associated Press отметили, что американские разведывательные органы могут лишиться тысяч работников, все еще не вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции. Ранее американское правительство заявило о введении обязательной вакцинации всех работников,

Баранец указал на уязвимость украинских БПЛА Bayraktar в Донбассе

Виктор Баранец, эксперт по военным вопросам, прокомментировал недавнее применение вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» в Донбассе. При ответе на вопрос о том, имеется ли у сил ополчения самопровозглашенных республик вооружение,

Похудевшая на 60 килограммов блогер из Новосибирска умерла после операции на груди

Яна Фиалковская, новосибирский блогер, скончалась после хирургического вмешательства, направленного на коррекцию груди. Она получила большую популярность, когда за год похудела на шестьдесят килограммов. Отмечается, что пластическую операцию осуществили в медучреждении,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 ноября – ясно, до 3 °C | Королев: погода, 7 ноября – переменная облачность, до 12 °C | Подольск: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Армавир: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 14 °C |