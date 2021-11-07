В информационном агентстве Funke отметили, что немецкий кабмин оценил урон, нанесенный стране летними наводнениями. Данная сумма составила 29 миллиардов 200 миллионов евро.

Власти ФРГ уже направили заявление на выделение финансовых средств из Фонда солидарности Евросоюза. В этом документе была указана соответствующая сумма. В результате данный природный катаклизм нанес гораздо больший ущерб, чем наводнения, случившиеся 8 и 19 лет назад.

При этом наибольший урон эта катастрофа нанесла федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В СМИ напоминают, что в середине июля в юго-западной и западной частях Германии начались проливные ливни, ставшие причиной сильных наводнений. Дожди привели к выходу из берегов многих рек. Этот катаклизм привел к гибели более 180 человек.