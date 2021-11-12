Владимир Бобков, вице-спикер парламента Крыма, отметил, что Североатлантический альянс слишком заигрался, начав устраивать провокации рядом с побережьем полуострова. Его слова приводят РИА «Новости».

Российский чиновник отметил, что НАТО продолжает практику по приближению своих войск к берегам Крыма. Он добавил, что тут можно выделить 2 аспекта. Первый из них является военным. При этом Бобков предположил, что власти данных стран, вероятно, позабыли о том, к каким серьезным последствиям могут привести их «заигрывания».

Крымский парламентарий добавил, что западный блок решил проверить РФ на прочность. Однако, согласно его словам, граница РФ тщательно охраняется. Второй аспект является политическим. Проводя маневры рядом с Крымом, альянс демонстрирует, что не признает его текущий статус.