Вирусолог Александр Лукашев заявил, что вакцины от коронавируса не приводят к смерти людей.

Как отмечается, среди противников вакцинации существует мнение, что человек, который поставит себе прививку от коронавируса, может умереть именно от вакцины. Однако нет ни одного такого случая, который был бы научно доказан. Кроме того, привившийся человек не становится заразным для окружающих, так как вакцина не содержит живой вирус.

Человек, поставивший прививку, действительно может заразиться и даже тяжело переболеть коронавирусом, однако вероятность это намного ниже, чем если бы человек решил не вакцинироваться. К примеру, среди всех пациентов с коронавирусом, которые оказались в реанимации, более 90% – невакцинированные, остальные 10% привитые. Также пациенты с вакциной быстрее выздоравливают, даже если оказались в реанимации.

Недавно в Роспотребнадзоре рассказали, сколько в России граждан заболело коронавирусом после вакцинации. Сообщается, что это всего лишь 2,5% вакцинированных россиян.