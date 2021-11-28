Нередко наблюдаются случаи, в которых все члены семьи за исключением одного человека заболевают COVID-19. Николай Крючков, вирусолог из РФ, рассказал, почему так происходит.

Согласно его словам, такие люди обычно считают, что им удалось избежать инфицирования, однако в действительности они тоже могут оказаться носителями вируса – просто заболевание у них никак не проявляется. В подобном случае ПЦР-тест тоже может дать отрицательный результат. Кроме того, в прошлом этот человек уже мог столкнуться с болезнью, которая прошла у него бессимптомно, поэтому теперь он имеет необходимые антитела.

В конце специалист отметил, что многое также зависит от вирусной нагрузки, на уровень которой влияет множество факторов. К примеру, при частом общении с зараженным и отсутствии в помещениях хорошей вентиляции вероятность заразиться намного выше.