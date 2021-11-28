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Певица Вика Цыганова на своей странице в Instagram высказалась о смерти Александра Градского.

Как отмечается, Градского госпитализировали в больницу ещё вечером 26 ноября – он сообщил о плохом самочувствии. 72-летний композитор, как указывается, ещё в сентябре переболел коронавирусом, и после этого его здоровье ухудшилось. В больнице у него заподозрили инсульт. Скончался артист в реанимации в ночь на 28 ноября.

В своей публикации Цыганова назвала Градского «последним из эпохи совести и профессионализма». Также она выразила ему благодарность за благословение, рассказав, что однажды композитор сказал ей ничего не бояться и петь для всей России. Также Цыганова заявила, что когда-нибудь они все снова встретятся с Градским на небесах, чтобы спеть «Аллилуйя».

О смерти Александра Градского мы сообщали ранее. Как отмечается, проблемы со здоровьем у него начались несколько дней назад, но он не хотел обращаться в больницу.

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