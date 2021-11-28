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В СМИ сообщают о смерти Александра Градского, композитора и исполнителя из РФ, который вчера был доставлен в медучреждение с признаками инсульта.

Согласно предварительной информации, на протяжении нескольких дней у музыканта наблюдались проблемы с давлением – оно было значительно ниже нормального уровня, однако Градский отказывался вызывать врачей, проходя лечение в домашних условиях. 26 ноября он упал в обморок и смог прийти в себя лишь спустя час. После этого его доставили в больницу. Медики сделали все возможное, однако им не удалось спасти пациента.

Журналисты отмечают, что у композитора значительно ухудшилось самочувствие после того, как в начале этой осени он перенес коронавирусную инфекцию. Градский также жаловался на сильные боли в области ног, из-за чего почти перестал передвигаться. Он скончался в 2:10 по Москве.

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