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Североатлантический альянс намеревается наносить ядерный удар по России, заявил ветеран Вооруженных сил НАТО из Греции Ставрос Атламазоглу. В издании «1945» он рассказал о недавних учениях Steadfast Noon 21.

В ходе этих маневров самолеты НАТО отрабатывали удар по потенциальному противнику с использованием водородных бомб B61. При этом в самом Альянсе заявили, что учения плановые, они проводятся регулярно и нынешняя ситуация в мире на них не оказывает никакого влияния.

Атламазоглу, публикацию которого перевело информационное агентство РИА, напомнил, что в последний раз ядерные бомбы использовались для ударов по Нагасаки и Хиросиме. После этого они не задействовались на учениях, поэтому нынешние маневры показывают всю серьезность намерений НАТО. Также он уверен, что Альянс отрабатывал удары водородными бомбами по России, готовясь к термоядерной войне.

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