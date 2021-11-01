Андрей Рымарук, ветеран АТО, считает, что украинским вооруженным силами удалось деморализовать ополченцев ЛДНР, осуществив авиаудар с использованием беспилотников Bayraktar TB2.

Несколько дней назад украинские военные заявили о первом использовании ударного БПЛА турецкого производства против сил ополчения самопровозглашенных республик. Отмечается, что с помощью этого оружия удалось нейтрализовать гаубицу Д-30, использовавшуюся войсками ДНР. По мнению Рымарука, это полностью деморализовало ополченцев.

Согласно словам украинского военного, данные беспилотные летательные аппараты способны подниматься на огромную высоту. В результате армия Украины сможет наносить по позициям ополченцев неожиданные удары с воздуха. Он добавил, что многие военные в стране уже «давно ожидали использования этих беспилотников».