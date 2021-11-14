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Ласло Кемени, эксперт по вопросам политики из Венгрии, называет ошибочными мнения о том, что вокруг РФ уже сформировано кольцо из враждебных постсоветских стран, с помощью которых якобы ее можно будет победить.

Согласно его словам, данный сценарий невозможно воплотить в жизнь из-за нового качества мира. Он напомнил, что Россия в плане развития искусственного интеллекта находится на том же уровне, что и страны Запада, а по некоторым аспектах даже превосходит их. Поэтому в США и НАТО осознают, что начать войну на российских или постсоветских территориях невозможно, так как ответ в этом случае окажется мгновенным.

Специалист добавил, что большая война никогда не произойдет, так как благодаря быстрому развитию науки и техники удалось создать новейшие военные средства, не позволяющие развязать ее. К примеру, в случае ядерного удара США РФ тут же пошлет свои ядерные ракеты даже в случае уничтожения всего высшего руководства страны.

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