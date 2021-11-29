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37-летняя актриса Марина Коташенко, являющаяся гражданской женой скончавшегося недавно композитора Александра Градского, может не получить наследства.

Об этом сообщила в своём блоге критик Лена Миро. Она указала, что Градский был трижды женат, у него четверо детей, которым наследство по закону положено. Однако с Коташенко он прожил 17 лет, но так и не расписался, несмотря на то, что у них с Мариной родилось двое детей.

В итоге сейчас прожившая большую часть своей жизни с композитором Марина, как отметила Миро, может остаться без наследства, так как это не предусмотрено в случае гражданского сожительства.

Впрочем, указывается, что без наследства Марина останется в том случае, если Градский не составил завещание. В настоящее время эта информация неизвестна.

Ранее мы сообщали, что Александр Градский скончался 28 ноября. В больницу его доставили с признаками инсульта.

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