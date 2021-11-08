Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что России нужно присоединить Украину раньше Белоруссии. Это заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Вольная улица».

По словам Вассермана, присоединять Украину нужно намного раньше Белоруссии, так как в ином случае у границ России может образоваться «чёрная дыра». По этой причине, согласно заявлению парламентария, промедление может привести к негативным последствиям не только для самой Украины, но и для России и Белоруссии.

Как считает депутат, у управленцев с Запада есть задача добиться как можно более сильного разрушения хозяйства Украины. В итоге уже в течение нескольких лет дело будет доведено до того, что России придётся вынужденно провести прямое управленческое вмешательство.

Недавно Анатолий Вассерман заявил, что Киев не воспользовался шансом использовать эффект неожиданности при первом применении беспилотника Bayraktar TB2. В итоге атака не принесла ВСУ заметного военного успеха.