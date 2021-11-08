Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военным кораблям РФ пора бы убраться из Черного моря, так как истекает время, отведенное им конвенцией Монтре. Если они нарушат положения этого документа, то вполне могут нарваться на серьезные проблемы и конфликт с Турцией, заявил депутат Госдумы нового созыва Анатолий Вассерман.

Он также отметил, что Соединенным Штатам лучше не злить Россию в Черном море и не пытаться заходить в зоны, отмеченные, как опасные для мореплавания. В противном случае туда может прилететь нечто такое, что отправит корабль-нарушитель на дно.

Политолог и эрудит заявил, что США вошли в Черное море якобы для учений, однако задерживаться в акватории им не стоит. Тем более, для провокаций против России, которая постоянно находится в готовности оказать противодействие любым кораблям Соединенных Штатов и НАТО. У нее для этого имеются все необходимые силы и средства.

Вам может понравиться

Учёные заявили о влиянии самооценки на сексуальную жизнь

Учёные установили, что сексуальная жизнь человека зависит от такого фактора, как его внешность. По словам специалистов, если человеку не нравится его внешность, то это может привести к появлению проблем в
  • Анна
  • 06.11.2021
  • читать 1 минуту

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что раньше редактировала свои фото из-за лишнего веса

Телеведущая Анфиса Чехова неожиданно решила признаться своим поклонникам в том, что она сильно редактировала свои фотографии. На своей странице в Instagram Чехова рассказала, что в 2014-2016 годах сильно редактировала свои
  • Анна
  • 08.11.2021
  • читать 1 минуту

Бойцы ВСУ случайно взорвали собственный блиндаж, двое солдат погибли

ВС Украины продолжают нести потери из-за халатного отношения военнослужащих к своим обязанностям. Так, в ночь на субботу бойцы первого батальона 30-й бригады сожгли свой собственный блиндаж, так как нарушили правила
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – пасмурно, до 6 °C | Королев: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 8 ноября – пасмурно, до 17 °C |