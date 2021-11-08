Военным кораблям РФ пора бы убраться из Черного моря, так как истекает время, отведенное им конвенцией Монтре. Если они нарушат положения этого документа, то вполне могут нарваться на серьезные проблемы и конфликт с Турцией, заявил депутат Госдумы нового созыва Анатолий Вассерман.

Он также отметил, что Соединенным Штатам лучше не злить Россию в Черном море и не пытаться заходить в зоны, отмеченные, как опасные для мореплавания. В противном случае туда может прилететь нечто такое, что отправит корабль-нарушитель на дно.

Политолог и эрудит заявил, что США вошли в Черное море якобы для учений, однако задерживаться в акватории им не стоит. Тем более, для провокаций против России, которая постоянно находится в готовности оказать противодействие любым кораблям Соединенных Штатов и НАТО. У нее для этого имеются все необходимые силы и средства.