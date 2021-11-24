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Мэру города Ярославль Владимиру Волкову предложили снять свои полномочия.

Согласно имеющейся информации, с таким предложением выступил председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин. Свою позицию он объяснил тем, что между депутатами и мэрией нет диалога, и работать в команде не получается. Кроме того, депутаты вносят предложения, которые не находят поддержки.

Также он отметил, что вопросы, которые должны решаться за неделю или месяц, у них решаются годами. Он привёл в пример несколько ситуаций, когда предложения, внесённые ещё несколько лет назад, так и не были реализованы.

Ненилин отметил, что как к человеку относится к Волкову хорошо. Однако как руководителя он его просит сложиться полномочия. При этом Ненилин согласен также сложить полномочия, если Волков к нему прислушается.

Ранее мы сообщали о том, что в Касли сняли с должности главу города Екатерину Васенину. При этом это не первая попытка, когда её пытались снять с должности.

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