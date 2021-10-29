В Челябинской области произошел очередной политический кризис, результатом которого стало снятие с должности главы города Касли Екатерины Васениной.

Отмечается, что снять Васенину с её должности пытались уже два раза, заявляя о том, что её работа является «неудовлетворительной». Во второй раз она оспорила свой «неуд» в суде, так как было заявлено о нарушениях регламента, которые совершил Совет депутатов. На этот раз всю процедуру Совет депутатов провёл без нарушений.

Кроме того, как сообщается, в городе были отменены решения по выборам, бюджету и приватизации имущества.

Предложения кандидатур на должность лица, которое будет временно исполнять полномочия главы города, будут рассмотрены 1 ноября. Временно исполняющего обязанности мэра собираются избрать 3 ноября.

Ранее мы сообщали о загадочном объекте, который увидели жители Барнаула. Объект был замечен в небе ранним утром.