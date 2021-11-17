Новейший российский истребитель сбил турецкий беспилотный аппарат Bayraktar Akıncı. Несмотря на то, что произошло это на рекламном видео, которое было снято для демонстрации возможностей Су-75, Турция все же пришла в ярость, пишет портал Avia.Pro.

На анимационной видеозаписи Checkmate даже не уничтожает турецкий дрон, а просто берет его на прицел. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы пользователи сайта Haber 7 начали вновь называть Россию противником, а не союзником и угрожать сбить С-75, чтобы поставить Москву на место.

По словам экспертов, турецкие пользователи несколько преувеличивают способности своего беспилотника, если считают, что он способен увернуться от истребителя пятого поколения и пойти в контратаку. Исход противостояния, которое состоялось лишь на специально созданном анимационном видео, вполне закономерен, поэтому злиться Турции нет никакого смысла.