Президент Зеленский незаметно и безнаказанно узурпировал власть на Украине, которая является парламентско-президентской республикой. Согласно Конституции главной ветвью власти должен быть парламент, а спикер Верховной рады – занимать более высокое положение, чем президент, заявил украинский депутат Ренат Кузьмин.

Он отметил, что в стране происходит все наоборот – по неизвестным причинам вся власть сосредоточена в руках Зеленского, а парламент вообще ничего не решает.

Ренат Кузьмин – не первый депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За Жизнь», который высказывается об узурпации власти президентом Украины. Ранее подобные заявления уже звучали, однако ни к каким результатам это не привело.

Кузьмин напомнил также, что глава государства в обход Основного закона пытается «разогнать» Конституционный суд, а правительство, подчиненное напрямую президенту, действует совершенно не в интересах Украины.