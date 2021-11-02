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Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию «Лента.ру» высказался о вражде России и Украины.

Согласно его заявлению, Россия и Украина должны быть братскими странами и не жить в условиях вражды и конфронтации. Чтобы наладить отношения, как он заявил, следует устранить противоречия, копившиеся долгое время.

Новинский отметил, что если украинские политики будут петь в адрес России матерные частушки, а политики в России называть Украину «недоразумением» и «фейковым государством» – то доверия между странами больше не станет. По его словам, связующим звеном могут являться экономика, а также вера и история. Исходя из этого, можно будет поднять вопрос о возобновлении политического союза, который, как подчеркнул депутат, обязательно должен быть равноправным.

Также Новинский отметил, что для того, чтобы начать выстраивать новый формат взаимоотношений, лидеры стран должны провести встречу.

Недавно экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что Беларусь и Россия должны начать полную экономическую блокаду Украины. Они должны прекратить поставлять не только энергетический уголь, но нефть, ГСМ и электроэнергию.

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