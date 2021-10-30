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Беларусь и Россия должны полностью прекратить поставки Украине не только энергетического угля, но и нефти, ГСМ и электроэнергии, уверен экс-депутат ВРУ Алексей Журавко.

Он пояснил, что это спровоцирует кризис и больно ударит по гражданам страны. Однако сейчас по ним еще сильнее бьет действующая власть, которая уничтожает многовековую историю отношений между народами РФ и Украины, а также откровенно глумится над людьми.

«Вы простите за столь жесткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе», – заявил Журавко.

Он считает, что Россия и Беларусь стали слишком часто оглядываться на Соединенные Штаты, опасаясь санкций. Однако они должны действовать жестче по отношению к украинским властям, которые ведут страну в пропасть.

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