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В Великобритании местный житель, который отказывался вакцинироваться против COVID-19, перед смертью захотел поставить прививку. Об этом рассказывает Daily Mail.

Как сообщается, речь идёт о 55-летнем мужчине по имени Глинн Стил, который проживал в городе Малверн. Согласно имеющейся информации, он отказался ставить прививку против коронавируса, объяснив это тем, что вакцины проверяли на животных.

В конце октября мужчина пожаловался на простуду, но, как оказалось, он заразился коронавирусом. 2 ноября его супруга вызвала ему скорую помощь. Но в этот момент был дефицит автомобилей, так что женщина повезла мужа в больницу сама.

Мужчину отправили в реанимацию, а через неделю его состояние настолько ухудшилось, что его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Несмотря на все усилия врачей, Стил скончался. Перед смертью он заявил жене, что ещё никогда не чувствовал себя так плохо, и что он хотел бы поставить прививку.

Отмечается, что ещё в реанимации мужчина просил поставить ему вакцину, но врачи заявили, что слишком поздно.

Ранее мы сообщали, что в Турции от коронавируса скончался российский турист. Из-за тяжёлого состояния здоровья его поместили в искусственную кому, но поправиться пациент так и не сумел.

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  • Анна
  • 27.11.2021
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