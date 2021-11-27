В Турции скончался турист из России, который заболел коронавирусом в тяжёлой форме. Об этом изданию РИА Новости рассказало генконсульство в Анталье.

Согласно имеющейся информации, мужчина родом из Башкирии, на курорт отправился вместе с семьёй. Однако на отдыхе у него выявили коронавирус, а также осложнение – сильное поражение лёгких. Турист попал в реанимацию. Состояние пациента было крайне тяжёлым и было принято решение поместить его в искусственную кому.

В медучреждении пациент пребывал более полутора месяцев. За прошедшее время был исчерпан его финансовый лимит страховки и вместе с дипломатами решался вопрос об эвакуации пациента на родину. Однако позже стало известно, что 44-летний мужчина скончался.

Врач ранее рассказала, во сколько обходится лечение коронавируса в Москве. Как было отмечено, лечение коронавируса в тяжёлой форме может потребовать в среднем 700 тысяч рублей.