Украинское издание «Страна» рассказало о сложной ситуации с кадрами в ВСУ. Ссылаясь на проверенные источники в Вооруженных силах, журналисты сообщают, что нехватка солдат и офицеров практически в каждом подразделении достигает 40–70 процентов.

Сообщается, что граждане Украины не хотят идти на службу по контракту. Причем происходит это не только из-за низких заработных плат и длительных задержек с их выплатой, но еще и из-за хамского отношения к личному составу со стороны командиров.

Военнослужащие постоянно жалуются, что никакой реальной боевой подготовки в армии нет. В основном бойцы занимаются уборкой территории, покраской заборов, другими хозяйственными работами. Все это полностью убивает какую-либо мотивацию идти на контрактную службу и уж тем более защищать свою страну в бою.

Еще хуже приходится срочникам, которых используют для выполнения наиболее тяжелых и грязных работ. При этом у них напрочь отсутствует даже представление о боевой подготовке.