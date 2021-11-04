В декабре текущего года и в январе следующего Россия намерена увеличить численность своего военного контингента на границах с Украиной. Такой прогноз сделала замминистра обороны страны Анна Маляр. Она отметила, что данные об усилении военного присутствия РФ получены от разведывательных структур ВСУ.

Маляр также повторила уже известное абсурдное заявление о 90 тысячах российских военнослужащих «на границе с Украиной» и на территории Донбасса, отметила, что это «не критично» и что ближе к зиме новостей о переброске войск РФ будет значительно больше.

По ее словам, украинская разведка пристально наблюдает за всеми российскими военными, которые постоянно дислоцируются «на границе с Украиной», поэтому в случае активных действий ВСУ примут соответствующие меры.