В американском информационном агентстве 19FortyFive рассказали о танке Т-95, разработанном в РФ. Чарли Гао, автор статьи, считает, что он мог стать лучшей боевой машиной на планете.

В материале указывается, что работы над этой бронетехникой стартовали еще в 88-м году прошлого столетия. Перед специалистами стояла задача спроектировать танк, способный превзойти по своим характеристикам любую натовскую боевую машину. Чтобы увеличить его живучесть, была выбрана лафетная конструкция с башней без экипажа. Для повышения защиты планировалось использовать комбинированную броню с активной и динамической защитой.

В качестве главной пушки была использована 152-миллиметровая 2А83, которая давала возможность применять даже артиллерийские снаряды, включая боеголовки с атомным зарядом. На танке также имелось 30-миллиметровое спаренное орудие 2А42. Благодаря современному прицельному механизму эта бронетехника могла уничтожать цели при любых условиях. Однако работы по Т-95 так и не были завершены.