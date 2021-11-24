В США были проведены успешные испытания одноместного аэротакси.

Как сообщается, разработкой такси занимается компания Zeva Aero. В испытаниях была задействована модель в масштабе 1:8. Управление осуществлялось с земли, а в качестве пассажира был задействован манекен. Так как испытания было завершены успешно, теперь инженеры компании работают над полномасштабной версией.

Аэротакси своим внешним видом напоминает летающую тарелку. У него электрический двигатель, а зарядки хватает на преодоление 80-километрового маршрута. Максимальная скорость передвижения аэротакси – 257 километров в час.

Однако для пассажира не предусмотрено кресла, и ему придётся лететь в горизонтальном положении. Такси, как указывается, в полете так и передвигается – горизонтально. Взлёт и посадка осуществляется вертикально.

На данный момент неизвестно, сможет ли такое такси работать даже в неблагоприятных погодных условиях, а также сколько будет составлять стоимость перевозки.

Ранее мы сообщали, что специалисты из Японии создали устройство, напоминающее нейтрализатор из фильма “Люди в чёрном”. Как и в фильме, оно способно “стирать” память.