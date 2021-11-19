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Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо обвинил правительство США в проведении неверной политики в том, что касается вопросов энергетики.

Как считает Баррассо, США уже в недалёком будущем будут зависимы от поставок энергоносителей. Он отметил, что у Байдена и Керри есть планы о потреблении энергии, вырабатываемой при помощи ветряных станций и солнечных батарей, но он уверен, что эти планы ошибочны.

Согласно заявлению Баррассо, в этом заключается настоящая проблема и американцам придётся за это расплачиваться. Баррассо указал, что всего лишь за 10 месяцев нахождения у власти Байдена цены на нефть выросли до максимума за семь лет. Кроме того, в стране наблюдается максимум инфляции за последние 30 лет.

Уже этой зимой, как он считает, российские нефтяные танкеры будут доставлять нефть в Бостонскую гавань. Такая ситуация будет являться для России довольно крупной победой.

Недавно Джо Байден заявил, что гонка за лидерство в мире вступает в решающую фазу. Через несколько лет будет понятно, сумеют ли США победить в этой гонке.

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