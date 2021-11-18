Гонка за лидерство вступает в решающую фазу и уже в ближайшие годы станет ясно, сумеют ли США одержать победу над конкурентами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он также отметил, что спустя несколько десятилетий историки будут тщательно изучать данный промежуток времени, имеющий для мира огромное значение.

По словам Байдена, только Вашингтон знает, как поддерживать порядок в мире. Никто, кроме США, не может разрешить конфликты на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также помирить Израиль и Палестину. Ни одна другая страна мира на это не способна, поэтому Америка должна вернуться в игру.

Байден заявил, что США при этом не должны вредить другими государствам, наносить им какой-либо ущерб. Они будут лишь заниматься решением важных глобальных вопросов и урегулированием конфликтов.