Индия представила прототип первого дрона-невидимки собственной разработки под названием Swift и провела испытания этого БПЛА на авиационном полигоне в южной части штата Карнатака. В США и КНР эксперты дали свои оценки этого беспилотника, перевод иностранных источников представлен изданием discover24.ru.

The Drive поясняет, что SWiFT означает Stealth Wing Flying Testbed (прототип малозаметного «летающего крыла») и с точки зрения внешнего вида в целом соответствует предыдущим концептам и масштабным моделям дрона более общей программы Ghatak, с которой он имеет сходную форму «летающего крыла» с классическим профилем и без хвоста. Его задняя кромка менее стреловидная, чем у других моделей, например, у российского С-70 «Охотник».

Вид на индийский дрон SWiFT сзади позволяет предположить, что, в отличие от российского «Охотника» в его нынешнем виде, он включает в себя некую закрытую конструкцию для выхлопных газов двигателя, что уменьшает инфракрасную и радиолокационную заметность.

В The Drive также обращают особое внимание, что силовой установкой для SWiFT является небольшой турбовентиляторный двигатель российского производства «Сатурн-36МТ», который также используется в конструкциях крылатых ракет.

Сообщается, что планируемый дрон Ghatak в окончательной серийной версии будет примерно в восемь раз больше SWiFT. Это может означать, что он будет примерно в два раза крупнее российского «Охотника», на данный момент самого большого БПЛА в мире. Производство такого беспилотника было бы огромным мероприятием только с точки зрения процесса и в The Drive считают: нет никаких гарантий, что индийская аэрокосмическая промышленность сможет совершить такой скачок, по крайней мере, без каких-либо масштабных дополнительных шагов.

По общему признанию, Индия до сих пор добилась ограниченного прогресса в развертывании местных беспилотных летательных аппаратов, вооруженных или иных, при этом в стране в настоящее время в основном используются поставляемые Израилем БПЛА – для наблюдения и в качестве планирующих боеприпасов.

Наряду с ограниченным опытом создания отечественных боевых беспилотников любого размера, Индия также никогда ранее не производила малозаметные самолеты, при этом она отказалась от прежних планов по сотрудничеству над версией российского перспективного истребителя Су-57.

Китайский портал QQ-Tencent уточняет размеры БПЛА Swift: согласно этой информации, он имеет длину 3,96 метра, размах крыла 4,87 метра и общий вес более 1 тонны. Издание обращает внимание на то, что согласно концептуальной схеме, этот дрон также может быть оборудован внутренним отсеком для несения вооружения и выступать как «беспилотный бомбардировщик».

На фоне того, что в настоящее время Китай довольно быстро развивает свои малозаметные БПЛА и даже имеет ряд конструкций беспилотников, выставленных для внешней торговли. Усилия Индии по разработке БПЛА явно направлены на то, чтобы догнать Китай. QQ-Tencent выражает в этом большие сомнения, учитывая ситуацию с испытаниями БПЛА Swift «наконец-то» состоявшимися после обещаний сделать это в 2019-2020 годах.

«Индии может быть трудно достичь поставленной цели. В конце концов, Индия никогда раньше не производила истребителей-невидимок и в силу многих проблем различные планы по ударному стелс-дрону также могут многократно откладываться», – заключает китайское издание.