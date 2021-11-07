В списке лиц, которые, по мнению Службы безопасности Украины, угрожают национальной безопасности страны, оказалось десять умерших россиян. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, против людей в этом списке действуют санкции и им запрещён въезд в страну. Что касается деятелей культуры, то на Украине их деятельность не лицензируется. Впервые этот список был представлен в августе 2015 года, он постоянно обновляется. На данный момент в нём около 260 лиц. Недавно, к примеру, в перечень внесли Максима Галкина за пародию на украинского поэта Тараса Шевченко.

Но, как оказалось, некоторых людей из списка не убирают даже в случае их смерти. Речь идёт о таких актёрах, как Борис Клюев, Василий Лановой, Олег Табаков, Владимир Меньшов, Станислав Говорухин, Валентин Гафт. Также в перечне значатся давно умершие актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, исполнитель Иосиф Кобзон, а также Борис Грачевский – основатель «Ералаша».

Недавно мы сообщали, что украинского актёра Валентина Томусяка ошибочно внесли в список россиян, которые угрожают нацбезопасности страны. В список он попал, как было заявлено, из-за российского фильма «Солнцепек».