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В результате удара по району Хилали в городе Камышлы взорван автомобиль, в котором находились три человека. Все они погибли на месте.

По предварительной информации, все трое были командирами среднего звена Сирийских демократических сил, состоящих в основном из курдов. Атака производилась с неидентифицированного беспилотного аппарата. Местные жители, собравшиеся на взрыв, длительное время не могли потушить пламя, вызванное ударом.

В настоящий момент нет официальной информации о виновнике этой атаки. Однако ранее портал Avia.Pro написал, что атака осуществлялась турецким БПЛА ANKA-S. Кроме того, журналисты отметили, что в 500 метрах от района Хилали располагается авиабаза российских ВКС, которая вполне могла попасть под удар.

Предположение об участии в операции ВС Турции выдвигают и другие сирийские СМИ, Они отмечают, что Анкара не в первый раз наносить удары по курдским командирам и общественным деятелям.

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