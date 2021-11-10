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В Норвегии недавно вступил в должность новый премьер страны – социал-демократ Йонас Гаре Стёре.

Ранее он являлся главой МИД Норвегии, и в это время он сумел добиться подписания договора с Россией, который касается линии разграничения в Баренцевом море. В Швеции стали бояться, что Стёре может захотеть сблизиться и начать сотрудничать с Россией.

Кроме того, после того, как Стёре стал премьером, страну посетил глава МИД РФ Сергей Лавров с незапланированным визитом. Из-за этого СМИ Швеции начали раздувать панику, заявляя о возможном развороте норвежского правительства «лицом к России». Отмечается, что Стёре ведёт довольно резкую риторику, но в отношении России он был довольно мягок.

Также отмечается, что Норвегия хочет стать страной-наблюдателем при подписании договора о запрете ядерного оружия. Ни одна другая страна, входящая в НАТО, такого намерения ещё не выражала.

Ранее новый министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен заявил, что с Россией нужно наладить тесный диалог. Он отметил, что отношения с Россией в последние годы сильно ухудшились, но диалог наладить необходимо.

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