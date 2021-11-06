Новый министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен, представляющий Центристскую партию, в интервью изданию High North News подчеркнул важность возобновления более тесного диалога с Россией. В то же время политика Норвегии по отношению к США в оборонной сфере, по его словам, «в основном будет такой же, как и при предыдущем правительстве». Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

На этой неделе High North News встретились с министром обороны Норвегии на авиабазе Будё. Недавно назначенный министром Одд Роджер Эноксен (представитель Центристской партии) сказал, что для него важно наладить лучший диалог с восточным соседом.

«Отношения с Россией довольно серьезно ухудшились в период после 2014 года, и диалог в области оборонной политики на текущем этапе практически отсутствует. Понятно, что вооруженные силы должны поддерживать сдерживание. Однако диалог тоже должен быть. Россия – наш ближайший сосед на востоке, и важно наладить лучший диалог во всех сферах, в том числе в оборонной политике. Я надеюсь, что нам удастся начать этот диалог и стать ближе», – заявил министр обороны Норвегии.

Он также добавил, что страна уже ведёт “хороший диалог с Россией по ряду направлений, таких как поисково-спасательные работы и управление рыбными ресурсами”. Эноксен также выразил надежду, что данное сотрудничество получит дальнейшее развитие.

В политической программе нынешнего коалиционного правительства Норвегии заявлено, что оно хочет «укрепить диалог по внешней политике и политике безопасности на Крайнем Севере и создать места для совместных встреч для обсуждения изменений политики безопасности».

Правительство заявляет, что оно также хочет способствовать снижению напряженности в окрестностях Норвегии за счет ясности, предсказуемости и обеспечения присутствия только национальных военных сил. Эноксен пояснил, что для нового правительства важно сделать приоритетом собственные Вооруженные силы на Севере.

США в последние годы продемонстрировали значительно более сильный интерес к Крайнему Северу. Их военное присутствие также ощущается в окрестностях Норвегии, где американские военные корабли и бомбардировщики стали развертываться и действовать намного чаще.

Эноксен оценил это следующим образом: «США – наш ближайший союзник. Присутствие и подготовка с США и другими союзниками являются фундаментальной частью того, чтобы иметь боеготовую армию, способную защищаться, если и когда это будет необходимо».

По его словам, политика нового правительства в отношении военного сотрудничества с США не будет существенно отличаться от предыдущего правительства.

«Когда дело доходит до оборонной политики, существует довольно широкое согласие между большинством партий в парламенте, Стортинге. Однако могут быть некоторые отличия: мы, например, хотим больше строить собственных объектов на Севере», – сказал Эноксен.