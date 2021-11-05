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На фотографии, сделанные со спутника, совершенно случайно попал секретный истребитель шестого поколения, разработанный в Китае. Об этом рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на СМИ КНР.

Авторы отмечают, что спутник заснял новейший истребитель на одном из аэродромов страны. Это показывает, что Китай скорее всего уже готовит самолет шестого поколения к тестовым вылетам. Если это так, то КНР обойдет в данной сфере и США, и Россию.

На снимке не слишком высокого качества действительно можно разглядеть очертания самолета. Причем он как две капли воды похож на рендерные изображения, которые неоднократно публиковали китайские журналисты.

Официальной информации об истребителе пока нет, однако стоит отметить, что это уже второй самолет 6 поколения, попавший на спутниковые фото. Эксперты уверены, что Пекин активно взялся за модернизацию и развитие своих ВВС.

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