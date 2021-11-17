Авторы сербского издания «Печат» считают, что энергокризис в Европе весьма выгоден для США.

Журналист Боян Билбия сообщил, что России действительно выгодно иметь высокие цены на нефть и газ, но не до такой степени, чтобы разрушать экономические потоки и мешать экономике своих партнёров. Также он указал, что РФ выгоднее быть прозрачным и являться надёжным игроком на рынке.

США же нередко очерняют конкурентов, защищая свои интересы. Как отмечается, США использовали ситуацию с энергокризисом и намереваются подставить Россию. Когда Европа столкнётся с холодной зимой, винить в этом станут Россию и Путина.

Проведение подобной политики автор статьи назвал «искусно расставленными ловушками», предназначенными для России. Кроме того, он напомнил, что США предпринимают попытки помешать работе «Северного потока-2», так как он позволит укрепить позиции России и Германии.

Ранее политолог Оскаром Крейчи заявил, что Европе стоит заключить с Россией долгосрочные контракты в области энергетики. Он отметил, что Москва всегда четко выполняла свои обязательства.