Представители СБУ решили подтвердить информацию о том, что силам контрразведки удалось задержать военного ЛНР на прифронтовой линии в Донбассе.

На портале ведомства указывается, что ополченцу уже предъявили обвинения по двум статьям, подозревая его в террористической деятельности и посягательстве на суверенитет Украины. Отмечается, что захваченный в плен солдат является уроженцем России, присоединившимся к армии самопровозглашенной республики около трех лет назад.

В СБУ заявляют, что задержанный участвовал в нападениях на украинских военных. При задержании у него нашли автомат Калашникова с патронами, военный билет самопровозглашенной республики и удостоверение о проживании в Донбассе с ограниченным сроком действия. В ведомстве настаивают, что его следует заключить под стражу до судебного заседания.