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Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета создали технологию, помогающую сделать шум от двигателей самолётов меньше.

Как отмечается, в мире постоянно делают жестче стандарты по шуму, образуемого при полёте воздушных суден. Происходит это из-за того, что этот звук плохо влияет на окружающую среду.

Методика пермских специалистов основана на обшивке авиадвигателей конструкциями, способными поглощать звуки. Отмечается, что использовать эту технологию можно не только на авиадвигателях, но и на других шумных агрегатах, к примеру, на энергетических установках.

Для моделирования распространения шума и процесса его поглощения учёные использовали математическую модель. Как было заявлено, смоделировать эти процессы для реальных конструкций удалось впервые.

Ранее учёные заявили, что магний может стать заменой лития в аккумуляторах. Как было отмечено, он способен переносить в 2 раза больше электронов.

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