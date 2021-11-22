Группа исследователей заявила, что магний может стать альтернативой для лития при создании аккумуляторов, так как его ионы могут переносить в 2 раза больше электронов.

Специалисты рассчитали, что магниево-ионные батареи способны удерживать в 1 литре до 1 кВт энергии. В настоящий момент их разработкой занимается опытная команда из испанских, британских, датских, немецких и израильских ученых. Их проект поддерживают власти ЕС. Однако первые поставки новых АКБ начнутся не раньше 2030-х годов.

Указывается, что магний при массовом выпуске может оказаться дешевле лития. Этот материал будет применяться для изготовления отрицательного электрода. Эксперты заявляют, что они уже смогли разработать тестовый образец магниево-ионного аккумулятора, способного выдержать до полутысячи циклов заряда.