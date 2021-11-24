В России могут объединить все главные документы граждан. Об этом сообщает издание RT.

Речь идёт о паспорте, загранпаспорте, СНИЛС и ИНН. Как сообщается, с предложением об объединении данных документов выступил первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Согласно заявлению Петрова, документы граждан со временем всегда менялись. В настоящее время во множестве случаев вместо привычных документов используются их цифровые версии. Также Петров указал, что многие государства уже используют облачное хранение данных, кроме того, вводятся единые носители личных документов.

Таким образом, в будущем все необходимые документы граждан будут включены в один документ, который удобно хранить и использовать.

Ранее эксперты сообщили, что в России может появиться “второй паспорт”. Речь идёт о QR-кодах, выдаваемых после вакцинации против коронавируса.