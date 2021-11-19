QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса могут стать в России «вторым паспортом», считают специалисты Экспертного института социальных исследований. При этом они отмечают, что необходимо обязательно учитывать международный опыт, чтобы избежать возможных проблем.

В качестве удачного примера эксперты привели Израиль. В этой стране почти 70 процентов граждан уже сделали обе прививки от коронавирусной инфекции. Местные медики уверены, что государство сумело добиться коллективного иммунитета, поэтому решено открыть его для туристов.

Причина успеха Израиля кроется в тех мерах, которые предприняло правительство страны и в QR-кодах, которые там давно стали одним из основных документов. Вполне вероятно, что к этому в скором времени придет и Россия.