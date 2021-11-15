В Ленобласти вечером 14 ноября сгорел частный дом в посёлке Мшинская, которое находится в Лужском районе. Об этом рассказали местные правоохранительные органы.

Информация о пожаре поступила примерно в 18:30. На его ликвидацию отправилась дежурная смена 137-й пожарной части в составе четырёх человек и одной единицы техники. Им удалось справиться с возгоранием и полностью погасить огонь к 19:39. Отмечается, что загоревшийся дом был расположен на площади в 48 квадратных метров.

На месте сгоревшего дома были найдены тела двух человек. Согласно предварительной информации, тела принадлежат 45-летнему владельцу дома и его гражданской жене.

В настоящее время ведётся установление причин начала пожара.

Ранее жители деревни Конново пожаловались на нашествие медведей. Как было заявлено, хищники не боятся людей, а власти на угрозу не реагируют.