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В Ленобласти вечером 14 ноября сгорел частный дом в посёлке Мшинская, которое находится в Лужском районе. Об этом рассказали местные правоохранительные органы.

Информация о пожаре поступила примерно в 18:30. На его ликвидацию отправилась дежурная смена 137-й пожарной части в составе четырёх человек и одной единицы техники. Им удалось справиться с возгоранием и полностью погасить огонь к 19:39. Отмечается, что загоревшийся дом был расположен на площади в 48 квадратных метров.

На месте сгоревшего дома были найдены тела двух человек. Согласно предварительной информации, тела принадлежат 45-летнему владельцу дома и его гражданской жене.

В настоящее время ведётся установление причин начала пожара.

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