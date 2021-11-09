В Ленобласти жители одного из населённых пунктов столкнулись с нашествием медведей.

Как сообщается, животные уничтожили пасеки и постройки в деревне Конново, которая расположена в Усть-Лужской области. Об этом жители рассказали на Instagram-странице губернатора региона Александра Дрозденко.

Первый раз медведи были замечены ещё 28 октября. Они разорили пасеки, после чего разрушили сараи и гаражи, а также уничтожили некоторые заборы и калитки. Каждый день жителям деревни приходится ремонтировать сломанное.

Медведи ничего не боятся и могут гулять по деревне даже днем, из-за чего местные жители опасаются выходить со своих участков, а в темноте даже во двор. Люди сразу же начали обращаться в инстанции, пытаясь решить проблему, однако им только рассказали об уголовной ответственности, которая их ждёт за причинение вреда животным.

Недавно учёные выяснили, где люди впервые могли одомашнить лошадей. Как предполагается, это могло произойти более 4,2 тысячи лет назад в районе междуречья Волги и Дона.