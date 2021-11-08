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Тысячи россиян в понедельник, 8 ноября, не сумели посетить кафе или фитнес-центры, а также воспользоваться общественным транспортом.

Произошло это из-за того, что сертификаты о вакцинации от коронавируса у многих жителей России оказались обнулены. Ранее заявлялось, что QR-коды будут действовать на протяжении года, но в понедельник их срок действия был сокращён до шести месяцев.

Впрочем, сокращение срока действия является не новым указом, а технической ошибкой на портале «Госуслуги», которую пообещали исправить в скором времени. Таким образом, срок действия QR-кодов остался без изменений – один год.

Россиянам, которые столкнулись с этой проблемой, стоит подать жалобу на сайте «Госуслуги» по форме «Сообщить об ошибке». Им будет выдан временный сертификат со сроком действия две недели.

Недавно мы сообщали, что жители Италии устроили протесты из-за ведения обязательной вакцинации. Это привело к массовым беспорядкам по всей стране.

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