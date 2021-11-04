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Марк Милли, американский генерал и председатель КНШ, отметил, что в мире началась эпоха глобальной нестабильности, в которой фигурируют сразу 3 центра силы: Соединенные Штаты, КНР и РФ.

В рамках форума, посвященного безопасности, американский военный сообщил, что возник триполярный мир, в котором к великим державам можно отнести не только США, но также Китай и Россию. При этом Милли предполагает, что подобный мир окажется более нестабильным, чем в прошлом столетии. Он добавил, что придется прилагать немало усилий, чтобы не допустить войны между указанными странами.

По мнению американского генерала, следует расширить коммуникации между военными отмеченных государств. Милли также подтвердил сведения о том, что Вашингтон заметил активное перемещение российских военнослужащих возле украинских границ, однако в подобных действиях не замечено никакой агрессии.

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