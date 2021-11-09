Пенсионный фонд России рассказал о выплатах в ноябре. Как сообщает издание PRIMPRESS, выплаты будут начислены автоматически, подавать каких-либо заявлений для них не нужно.

Отмечается, что предназначены выплаты для россиян, которые имеют ограниченные возможности здоровья и получили какую-либо группу инвалидности. В этом случае у них есть право на то, чтобы получать пенсию по инвалидности. Но для того, чтобы получать эту пенсию, раньше им требовалось обращаться в ПФР и писать там заявление.

С недавних пор такие выплаты перечисляются без заявлений. Изначально новый порядок был введён из-за коронавируса. Действовал он до 1 октября 2020 года. С тех пор эти условия неоднократно продлевались, и теперь стало известно, что их снова продлили – до 1 марта 2022 года.

Назначается пособие на основе сведений из Федерального реестра инвалидов. Для инвалидов 1 группы размер пособия составляет 12 088,97 рубля.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 января 2022 года пенсионеров переводят на новый вид пенсии. Для этого им не нужно будет подавать никаких заявлений.