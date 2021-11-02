С начала 2022 года российские пенсионеры будут автоматически переведены на новый вид пенсии.

Как заявляет ПФР, с 1 января некоторые пенсионеры будут автоматически получать повышенную страховую часть пенсии. Речь идёт о тех 80-летних россиянах, которые имеют право на получение выплаты по потере кормильца.

Так, граждане России имеют право на увеличение фиксированной части страховой пенсии по старости по достижению возраста 80-ти лет. В 2022 году эта сумма будет составлять 6 044,48 рубля. Но если пенсионер получает пособие по потере кормильца, то он не имеет права на эту выплату.

Ранее пенсионеры, принадлежащие к этим категориями, должны были отправляться в ПФР и писать заявление на переход на страховую пенсию, отказываясь при этом от другой выплаты. В следующем году, если удвоенная ставка будет выгоднее, то переход произведут автоматически.

Недавно в ПФР напомнили о правах пенсионеров на получение страховых и накопительных выплат. Также было рассказано о четырёх способах получения пенсии.