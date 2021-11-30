Авторы норвежского портала Klikk рассказали о наиболее опасном, по их мнению, оружии России.

По словам авторов статьи, самое грозное российское оружие – это глубоководные аппараты и субмарины. В частности, отмечается мини-субмарина «Лошарик». Кроме того, авторы статьи отмечают и других представителей «шпионского» флота РФ.

«Лошарик», как указывается в статье, имеет титановую защиту корпуса. Данная субмарина может погружаться на глубину до 6 тысяч метров и достигать даже проложенных по дну оптоволоконных кабелей, через которые проходит около 97% всех коммуникаций в мире. Их повреждение приведёт к парализации как военной, так и экономической деятельности стран, являющихся соперниками России.

В статье указывается, что Россия имеет флот надводных и подводных суден, которые могут осуществлять разведку почти во всём Мировом океане.

Недавно эксперты издания “1945” оценили российскую подлодку “Дмитрий Донской”. В частности, они отметили, что обслуживание этой подлодки обходится в приличную сумму.