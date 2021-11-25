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Российская субмарина ТК-208 «Дмитрий Донской» является самой крупной в мире, но это скорее ее недостаток, чем преимущество, считают авторы американского издания «1945». Они пояснили, что обслуживание такой громадины обходится чрезвычайно дорого.

Длина подлодки составляет 172 метра, а водоизмещение – 48 тысяч тонн, что вдвое больше, чем у американских АПЛ класса «Огайо». По словам экспертов, цена обслуживания субмарины такова, что РФ может за те же деньги построить новый атомоход проекта «Борей-А».

Подлодка «Дмитрий Донской», считают авторы публикации, подходит разве что для испытания нового ракетного вооружения РФ.

Эксперты также напомнили, что данная субмарина принадлежит к проекту «Акула» и является его последним представителем. Еще три подлодки ранее были утилизированы, причем финансовую помощь в этом оказывали Соединенные Штаты.

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