Норвежская компания Yara продемонстрировала полностью электрический контейнеровоз, который также является полностью самоуправляемым.

Как отмечается, предварительные сведения об этом корабле сообщались ещё в конце августа. Судно получило название Yara Birkeland. В настоящее время он готовится совершить первый рейс.

Сообщается, что использование этого корабля позволит уменьшить выбросы углерода на одну тысячу тонн ежегодно. Тестирование будет проводиться два года, после чего корабль переведут на полноценное самоуправление. То есть, все действия будут осуществляться без участия человека – зарядка батарей, передвижение, загрузка и выгрузка груза.

С 2022 года корабль займётся перевозкой грузов между заводом Yara, который расположен в Порсгрунне, и портом в Бревике. Расстояние между ними составляет около 14 километров. В неделю будет совершаться два рейса.

Ранее мы сообщали, что новый министр обороны Норвегии Одд Роджер Эноксен заинтересован в тесном общении с Россией. Политика по отношении к США в оборонной сфере, как было отмечено, останется без изменений.